مدينة كربلاء تحتضن لقاء الزعامات الدينية العراقية

2019/03/07 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ كربلاء احتضنت العتبة الحسينية في مدينة كربلاء المقدسة جنوب العراق اجتماع الزعامات الدينية، في الملتقى الرابع للزعامات الدينية العراقية من المسلمين والمسيحيين والايزيديين والمندائيين.الاجتماع شهد مشاركة امرأة واحدة هي نادية فاضل مديرة اوقاف المندائيين التي ذكرت :- “ان اول لقاء انطلق بتاريخ 01.03.2018 في ضيافة الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية وكان الثاني بتاريخ […]

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