2019/03/07 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / فوز ضياء السعدي نقيبا للمحاميين العراقيين

واع / بغداد / ز .ا

اعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين ، الخميس ، فوز ضياء السعدي بمنصب النقيب بعد حصوله على اغلبية الاصوات.

وفاز السعدي بفارق يبلغ اكثر من الف و600 صوت عن اقرب المرشحين.

وذكر السعدي في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "الهيئة العامة لنقابة المحامين التي تتألف من جميع المحامين المسجلين بجدول المحامين يجتمعون ،اليوم، لانتخاب مجلس النقابة لدورة انتخابية مدتها 3 سنوات".





وأضاف نقيب المحامين السابق، أن "مجلس النقابة يتكون من نقيب وعشرة اعضاء اصليين وخمسة اعضاء احتياطيين".

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