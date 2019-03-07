هكذا استغل ترامب أزمة إلهان عمر في الصراع مع الديمقراطيين

2019/03/07 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أزمة عضوة الكونجرس إلهان عمر في تصفية حساباته مع الحزب الديمقراطي.

وقال مراسل الغد من واشنطن، إن ترامب يواجه انتقادات متكررة من الديمقراطيين في عدة ملفات مثل الجدار الحدودي والهجرة وملف التأمين الصحي.

ويعتزم مجلس النواب الأمريكي التصويت اليوم على إدانة النائبة الديمقراطية المسلمة إلهان عمر لانتقادها دور اللوبي الإسرائيلي في السياسة الأمريكية.

وعقدت الهيئة العليا للحزب الديمقراطي اجتماعا طارئا حثت فيه النائبة على عدم التعرض لإسرائيل في خطاباتها.

وانتقدت النائبة الأمريكية المسلمة إلهان عمر دعم المُشرعين الأمريكيين لسياسات إسرائيل.

وقال مراسلنا، إن هذا التصويت هو الأول من نوعه في التاريخ الأمريكي.

وأضاف أن القرار يواجه مشكلات قبل التصويت، إذ لا يرغب الجمهوريون في إضافة جزء يتناول معاداة المسلمين داخل القرار.

وأوضح مراسلنا أن المعسكر الجمهوري يسعى لأن يذكر القرار اسم إلهان عمر بشكل واضح وهو ما يرفضه الديموقراطيون.

وأشار إلى ان الأمر تحول لدعاية للانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2020.

وقال مراسل الغد إن اللوبي الإسرائيلي وراء الحملة على النائبة وهو من أرسل خطابا ضدها ودعمه بتسجيلات واتهمها بمعاداة السامية.

وذكرت نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكي إن مجلس النواب سيصوت على قرار يدين معاداة السامية ومعاداة الإسلام والتفوق الأبيض وأشكال الكراهية الأخرى.

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