2019/03/07 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تعتزم شركة “روس كورس” الروسية المتخصصة في تطوير السياحة الفضائية اختبار محرك صاروخي خاص بها، بحلول عام 2020.ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن مدير عام الشركة، بافيل بوشكين، قوله: “نخطط لبدء الاختبار الناري للمحرك في منتصف العام المقبل، وربما قبل ذلك.أما مجسمه فسنطلع عليه العام الجاري”.وحسب المدير العام، فإن اختبار المحرك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تعتزم تطوير السياحة الى الفضاء ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تعتزم تطوير السياحة الى الفضاء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).