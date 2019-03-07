العاهل الأردني يبدأ زيارة عمل للولايات المتحدة الأحد القادم

2019/03/07 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يبدأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يوم الأحد القادم زيارة عمل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يعقد خلالها سلسلة لقاءات مع عدد من رؤساء وأعضاء لجان الكونجرس الأمريكي، بشقية الشيوخ والنواب.

ومن المقرر أن يعقد ملك الأردن لقاءات أخرى مع عدد من المسؤولين في الإدارة الأمريكية.

وتأتي زيارة الملك عبدالله، عقب الانتخابات النصفية للكونجرس التي جرت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وبحث آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، خصوصا التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

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