الرئيس العراقي: مقاتلو داعش الأجانب قد يواجهون الإعدام

2019/03/07 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس العراقي برهم صالح في مقابلة مع صحيفة (ذا ناشيونال) التي تصدر بالإنجليزية في أبوظبي إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الأجانب الذين يحاكمون في العراق قد تصدر عليهم أحكام بالإعدام.

ونقلت الصحيفة عن صالح قوله على موقعها الإلكتروني إن مقاتلي الدولة الإسلامية "سيحاكمون وفقا للقانون العراقي وربما تصدر عليهم أحكام بالإعدام إذا ما أُدينوا".

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