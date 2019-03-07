غداً.. إجتماعي إستنثنائي لحكومة الاقليم لأمر مهم

2019/03/07 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يعقد مجلس وزراء إقليم كردستان، غداً الجمعة، إجتماعاً غير اعتيادي لدراسة إلغاء نظام الادخار في رواتب موظفي الإقليم.

وقال رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في حكومة الإقليم، نوري عثمان: "سيدرس اجتماع مجلس الوزراء مسألة إلغاء نظام الادخار في الرواتب، ونحن بانتظار ما سيسفر عنه الاجتماع".وكان رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، أحمد الصفار، لشبكة رووداو الإعلامية إن "وزارة المالية اتصلت بنا وأبلغتنا بأن الحكومة ستقوم خلال اليومين القادمين بإرسال حصة موظفي إقليم كردستان من الموازنة الإتحادية".وأضاف الصفار: "حسب المعلومات المتوفرة لنا، فإن المبلغ الذي سيتم إرساله هو راتب موظفي إقليم كردستان لشهر كانون الثاني من هذا العام، وبعدها سيتم صرف رواتب موظفي الإقليم شهرياً {من جانب وزارة المالية الاتحادية}".وتنص المادة العاشرة ثانياً/ب من الموازنة على أنه "تخصص نسبة من تخصيصات القوات الاتحادية للجيش العراقي إلى رواتب قوات البيشمركة للقوات المذكورة بوصفها جزءاً من المنظومة الأمنية العراقية".فيما تنص {ج} من المادة ذاتها على أنه "عند عدم قيام إقليم كردستان بتسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة إلى الخزينة العامة الاتحادية...



لا تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتمويل نفقات الإقليم المدرجة ضمن الموازنة الاتحادية عدا نفقات الرواتب بالإضافة إلى رواتب البيشمركة".وقال وزير النفط، ثامر الغضبان في وقت سابق: "أنا متفائل جداً بالتزام الإقليم بتسليم 250 ألف برميل يومياً وتصديرها عبر الشركة الوطنية {سومو} حسب قانون موازنة 2019"، مشيراً إلى أنه "تم عقد اجتماع بناء مع رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني"، ولفت إلى أن "الإقليم ينتج حالياً 420 ألف برميل يومياً، وسيصل إلى 550 ألف برميل بنهاية العام".انتهى

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