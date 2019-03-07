2019/03/07 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { دولية : الفرات نيوز} قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المشفرة بدون إذن أصحابها.

وأضافت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ردًا على سؤال، هل يجوز لي أن أدخل على شبكات النت اللاسلكية الموجودة بجوار منزلي بدون إذن أصحابها، ويجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المفتوحة غير المشفَّرة، إذا كانت في الأماكن العامة؛ كالمطارات، ومراكز التَّسوُّق، والفنادق والمؤتمرات، وكانت خدمة مكفولة لعموم الناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فتوى في مصر حول استخدام الواي فاي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فتوى في مصر حول استخدام الواي فاي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).