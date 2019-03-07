أثيل النجيفي: التهم التسع الموجهة لي باطلة وتمثل مخالفات إدارية يمكن حسمها بيوم واحد

2019/03/07 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأكد محافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي، أن التهم الموجهة إليه "باطلة وتمثل مخالفات إدارية بسيطة جداً وهي أيضاً مشمولة بالعفو ولكن تم تشويه الحقائق عندما قدمت إلى القضاء"، مبيناً: "القانون لايطبق لذا فإن حسم هذه القضايا الآن سيستغرق عدة أشهر أو سنين لذلك نحن نريد أن يكون هناك تدخل وإرادة سياسية لإنهاء هذه الملفات بطريقة قانونية ولدى قاضٍ واحد للبت فيها خلال يوم واحد".وقال النجيفي خلال استضافته في برنامج "حدث اليوم" الذي يبث على شاشة تلفزيون رووداو: "هناك مصلحة للجميع بأن يتم حسم هذه القضايا قبل أن تنفلت الأمور مرة ثانية ويعود الإرهاب أو تحاول قوة خارجية التدخل بالشأن العراقي من خلال استغلال المعارضين"، موضحاً: "استطعت إغلاق 6 قضايا من أصل 15 قضية وبقي 9 قضايا لأن هناك بعض الأوراق أو الأدلة التي لم تقدم إلى المحكمة عمداً لذلك نريد أن يكون هناك تدخل سواء من رئيس الوزراء أو من الوزراء المعنيين لتزويد المحاكم بالأوراق الناقصة عند ذلك أستطيع الذهاب وحسم هذه القضايا في يوم واحد".وبشأن إنشاء إقليم نينوى، قال النجيفي: "نحن لدينا فكرة الإقليم لكن علينا أن ننشأ قاعدة اقتصادية لكي نستطيع أن نستمر"، مشدداً على أنه "يجب التفاوض بشأن تحييد حدود نينوى مع إقليم كوردستان وحل هذه المسألة بالتفاهم وليس بالقوة"، وأشار إلى أن "هناك اليوم مخاوف في نينوى من جهة داعش وحزب العمال الكوردستاني لأن الطرفين الآن بدءا بالانتشار كمنظمات تحاول أن تسيطر على مناطق خارج سلطة الدولة".وفيما يلي نص المقابلة:رووداو: أنتم تعتقدون بأنه لا يجوز تحويل قضيتكم إلى قضية سياسية بل يجب أن تكون قضية إدارية، لماذا تصرون على هذا الأمر؟أثيل النجيفي: القضايا التي أثيرت هي قضايا فيها تشويه للحقائق وعندما تكون هناك صفقة سياسية أو حل سياسي يظهر وكأننا مذنبون بما فعلنا وجاؤوا هؤلاء وعفوا عنا بصفقات سياسية، لكن واثقون بان القضاء لا يمكن أن يديننا بأي شيء والتهم التي وجهت إلينا هي باطلة ولكن تم تشويه الحقائق عندما قدمت إلى القضاء حيث تم حجب بعض الأدلة عن القضاة وبالتالي ظهرت هذه النتائج لذلك نحن مصرون أن يكون الحل قضائي.رووداو: إذا كانت القضايا سياسية لماذا لا يتم حلها عبر صفقات سياسية ؟ وكيف يتم حل القضايا السياسية بالطرق القضائية والإدارية؟ النجيفي: القضايا التي أثيرت عني هي قضايا جنح أي مخالفات بسيطة جداً، مثل منح مكافأة لشخص بقيمة (500 ألف دينار) أو لم أقبل تحول أملاك الوقف السني إلى الوقف الشيعي وكلها مخالفات إدارية غير مهمة وحكمها بسيط وهي أيضاً مشمولة بالعفو، لذلك انا لست بحاجة إلى قانون عفو جديد أو خاص حتى ادرج فيه، لكن المشكلة لدينا أن القانون لايطبق لذلك نحن نريد أن يكون هناك تدخل وإرادة سياسية لإعطاء الحرية الكاملة للقضاء لينهي هذه الملفات بطريقة قانونية.رووداو: هل تعتقد بأن ما جرى ضدك هو أمر غير قانوني؟ وإذا كان غير قانوني فلماذا لا تستطيع البقاء في العراق؟النجيفي: لقد أقاموا عدة قضايا وهي 15 دعوى بعضها في الموصل وبعضها في بغداد وبالتالي إذا كنت أريد حلها بالطريقة الاعتيادية حينها لابد أن أذهب في الموصل وأتوقف هناك وينقلوني بعدها إلى بغداد ومن ثم إلى الموصل لدى عدة قضاة وبالتالي هذا الأمر سيستغرق عدة أشهر أو سنين حتى تحل هذه القضايا، لذلك نرغب أن تجمع هذه القضايا لدى قاضي واحد للبت فيها ليوم واحد لأنها كلها بسيطة ولا تحتاج إلى تحقيق.رووداو: لماذا لا تستطيعون العودة إلى العراق إذا كانت العدالة مشوهة وبعيدة عن ما جاء به الدستور كما تقولون؟ النجيفي: نريد أن نطوي هذه الصفحة إذا كان هناك تغير في النهج لدى الحكومة العراقية ولا تريد ان تبقي تلك الملفات التي أثيرت باطلاً في الفترات السابقة، وإذا أرادت ان تفتح صفحة جديدة معنا نحن حاضرون، لأنه أعتقد ان هناك خطر جديد قادم إلى المنطقة وعلينا أن نتعاون للملمة الوضع قبل أن يدهمنا هذا الخطر الجديد، ومن موجود في السلطة يشعر بالخطر أكثر منا نحن الذين في خارج العراق وبالتالي هناك مصلحة للجميع بأن يتم حسم هذه القضايا قبل أن تنفلت الأمور مرة ثانية ويعود الإرهاب أو تحاول قوة خارجية التدخل بالشأن العراقي من خلال استغلال المعارضين.رووداو: اذاً ماذا تنتظرون؟ وكيف ترغبون بالعودة؟ وهل أنتم مستعدون للمثول أمام القضاء؟ وكيف سيكون هذا القضاء؟النجيفي: استطعت من أصل 15 قضية أغلق 6 قضايا منها وبقي 9 قضايا والذي نريده أن هذه القضايا الـ9 هناك بعض الأوراق أو الأدلة التي لم تقدم إلى المحكمة عمداً لذلك نريد أن يكون هناك تدخل سواء من رئيس الوزراء أو من الوزراء المعنيين بأن يطلبوا من الجهات المعنية بتزويد المحاكم بالأوراق الناقصة عند ذلك أستطيع الذهاب وحسم هذه القضايا في يوم واحد.رووداو: تم تداول بعض الأسماء إلى جانب اسمكم في هذه القضايا، مثل طارق الهاشمي ورافع العيساوي، هل لديكم أي علاقات معهم، وهل لديهم نفس وجهة نظركم بالنسبة لهذه القضايا؟النجيفي: الدكتور رافع العيساوي نعم هو معنا في نفس الحزب وقضيته تشبه قضيتي وكل الذي عليه أنه قام بإرسال بعثات لطلاب إلى خارج العراق ثم أقاموا عليه دعوة على اعتبار أن وزارة المالية غير مخولة بإرسال البعثات وإنما هي من صلاحية وزارة التعليم العالي واعتبرها جريمة وحكموه سبع سنوات سجن غيابي لهذه القضية، أما الدكتور طارق الهاشمي فلا أعرف شيء عن تفاصيل قضيته وليس بيننا أي علاقة.رووداو: هناك اتهامات موجهة إليك ولرافع العيساوي بهدر مليارات الدنانير، هل هذا صحيح؟ النجيفي: ليس هناك أي دعوة تتعلق بهدر المليارات وكل القضايا التي أثيرت ضدي هي قضايا بسيطة، أما في قضية الوقف السني والشيعي حيث أدعى الوقف الشيعي أنه نتيجة لعدم تحويل هذه الأملاك هو خسر اموالاً هو يمكن كان يستحصلها إذا تحولت الأملاك باسمه وهنا يعتبرونها هدر للأموال.رووداو: هناك حديث حول تحويل نينوى إلى إقليم وخصوصاً من القادة السنة، ولكن لا يوجد قرار حقيقي حول هذا الأمر؟ ما السبب في ذلك؟ وما الذي يمنعكم من تحويل نينوى إلى إقليم مستقل؟النجيفي: نحن نريد أن تكون نينوى إقليماً لكن هذا لن يتحقق فقط بالتمني إقليم والأخوة في إقليم كوردستان مروا بهذه التجربة ويعلمون كم هو صعب عندما ترغب أن تنشأ إقليم وأن ينجح ويستطيع أن يستمر في عمله، ومثال على ذلك عندما قطعت بغداد الرواتب عن إقليم كوردستان ولولا أن لديهم بعض الإمكانات الاقتصادية كان سينهار، لذلك نحن لدينا فكرة الإقليم لكن علينا أن ننشأ قاعدة اقتصادية نستطيع فيها أن نستمر.رووداو: كيف سيكون هذا الإقليم، وخصوصاً بالنسبة لحدود إقليم كوردستان؟النجيفي: بحثتا هذا الموضوع مع إقليم كوردستان فترة طويلة وكانت لدينا رؤية في هذا العمل ولا أستطيع انا اليوم خارج السلطة لا استطيع تحديد شكلها لكن يجب التفاوض ولكن ليس بالقوة وإنما بالتفاهم، وبخصوص الحدود أيضاً مع كوردستان يجب أن نتفاوض معها لأنهما يستطيعان تحديد هذه الحدود وليست نينوى وبغداد لأنها تستغل الوضع.رووداو: ماهي نسبة الإعمار في مدينة الموصل وهل تجري عملية الإعمار بالشكل اللازم؟النجيفي: لا يوجد إعمار في الموصل ويعتمد فقط على جهد الأهالي أي لا يوجد إعمار رسمي من الحكومة والفساد يعيق دون عمل المنظمات التي تريد أن تساعد يجعلها تنسحب من المدينة، كما أن هناك دول تريد أن تقوم بإعمار كبير في نينوى وخصصت أموال لذلك لكن بسب الفساد أيضاً هي متوقفة حالياً.رووداو: يجري الحديث عن عودة ظهور داعش في المناطق السنية وخاصة في محافظة نينوى، هل لا يزال هنالك وجود لعناصر داعش فيها؟ وما هي الأماكن التي من المحتمل أن يظهر فيها التنظيم مجدداً؟النجيفي: هناك اليوم مخاوف في نينوى من جهة داعش وحزب العمال الكوردستاني لأن الطرفين الآن بدءا بالانتشار كمنظمات تحاول أن تسيطر على مناطق خارج سلطة الدولة، اما داعش فقد دخلت إلى منطقة الجزيرة وتستطيع أن تقطع بعض الطرق الخارجية لكنها لحد الآن لم تقم بعمليات داخل مدينة الموصل بل قليلة جداً اهتمامها فقط على المناطق الخارجية، بالتالي الوضع قلق في محافظة نينوى، والسبب هو عدم التفاهم السياسي الموجود ما بين بغداد وإقليم كوردستان من جهة وما بين أهالي نينوى كقوى سياسية مع الطرفين أيضاً. رووداو: قيل في السابق، أن الموصل تعرضت لما تعرضت له ونشأت فيها المجاميع الإرهابية، بسبب تهميشها من قبل الحكومة المركزية في بغداد هل لا يزال هذا التهميش قائماً؟ وهل تتوقع حدوث مظاهرات واحتجاجات وتجدد نشاط المجاميع المتطرفة فيها؟النجيفي: المخاوف موجودة لأن التطرف ينشأ عادة نتيجة إهمال المواطن عندما يقع تحت ضغط نفسي كقلة المال أو صعوبة الحياة وغيرها يمكن أن يؤدي إلى التطرف وهي موجودة والحكومة لم تتخذ إجراءات لمساعدة الناس، فضلاً عن ما يحدث في المخيمات خطير فالمعاملة القاسية تجعلهم أكثر تطرف من السابق، لأن الإرهاب نشأ سابقاً في السجون والمعتقلات واليوم المخيمات هي التي ستخرج الإرهابيين.رووداو: ما هي المخيمات التي تقصدها؟النجيفي: المخيمات التي توجد فيها عوائل الدواعش في بعض المناطق ويمنعون من الخروج منها.رووداو: هناك بعض الأنباء التي تشير إلى أن عدداً من مناطق الموصل ونينوى تتعرض لحملات تشييع، هل هذا صحيح؟ هل هناك حملات على أرض الواقع لتشييع نينوى؟النجيفي: لا أخاف من التشييع لأنه موجود من هذه الحشود الموجودة في نينوى لا تهتم للتشييع وإنما لجمع المال وهذه الحشود الموجودة وفتحت مكاتب اقتصادية ليس لديها رسالة ولم تأت لغرض نشر العقيدة الشيعية وإنما جاءت لنهب المواطنين، أي أنه لا يوجد خطر من التشييع ولكن هناك خطر من أذى على المواطنين.رووداو: ما هي أهم النقاط التي تعد مشكلات في الموصل حالياً؟النجفي: أهم مشكلة هي الفراغ السياسي الموجود في الموصل والإداري أيضاً لان الموصل خرجت من هذه الأزمة فتحتاج إلى إدارة سياسية وإدارة دولة سياسية بغرض تقديم الخدمات للمواطنين، والفراغ السياسي والإداري سيتسببان بوجود فجوات ويستطيع الإرهاب الدخول من هذه الفجوات والانتشار مرة أخرى.رووداو: أليس بمقدورك العودة أيضاً إلى إقليم كوردستان كونك كنت في كوردستان سابقاً وفي أربيل تحديداً؟النجيفي: أستطيع العودة إلى إقليم كوردستان ولدينا علاقة طيبة مع الأخوة الموجودين هناك ولكن لأن القضايا في طريقها للحل لذلك لا أريد ان أسبب إحراجاً لأحد، ومن الأفضل أن تحل القضايا بهدوء طالما أن القضايا تسير نحو الحل فمن الأفضل أن نحلها وأن لا نتحدى فيه السلطة في بغداد.

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