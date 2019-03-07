البشير يصدر توجيهات عاجلة ويتحدث عن

2019/03/07 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الخميس، توجيهات عاجلة إلى لجنة القوى السياسية، وتحدث عن "حرب" يخوضها السودان.

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