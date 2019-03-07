مستشار الرئيس اليمني لـ

2019/03/07 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما تزال الأحداث المتلاحقة في اليمن تلقي بظلالها على كل الدوائر السياسية والإعلامية، في محاولة لفهم حقيقي للأزمة وتشابكاتها الإقليمية والدولية، وتداعياتها على موازين القوى في المنطقة والعالم.

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