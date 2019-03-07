الرئيس العراقي: مقاتلو

2019/03/07 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس العراقي، برهم صالح، إن مقاتلي "داعش" الأجانب، الذين يحاكمون في العراق، قد يواجهون أحكاما بالإعدام.

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