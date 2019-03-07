2019/03/07 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس توقع محافظ ذي قار يحيى الناصري، اليوم الخميس، وصول إنتاج المحافظة من النفط إلى مليون برميل يومياً، مؤكداً على ضرورة منح الفرصة لشركات عالمية للدخول إلى قطاع النفط في المحافظة.وقال الناصري خلال مشاركته في ملتقى السلمانية الذي تنظمه الجامعة الأميركية وبرعاية إعلامية من مؤسسة “ناس”، إن ” قطاع النفط واعد في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ ذي قار لـ “ناس”: نتوقع وصول انتاجنا من النفط إلى مليون برميل NAS | موقع ناس الرسمي.

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