2019/03/07 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد تمكن المحامي ضياء الأسدي اليوم الخميس، من تحقيق فوز في انتخابات نقابة المحامين التي أقيمت في العاصمة بغداد، وذلك بعد حصوله على غالبية الأصوات.وحصل السعدي بحسب اللجنة على أغلبية الأصوات، حيث فاز بفارق أكثر من ألف و600 صوت عن اقرب المرشحين.يأتي ذلك بعد يومين على الاشتباكات والشجار الذي حصل خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد “معركة الكراسي”..



محامو العراق يختارون نقيبهم NAS | موقع ناس الرسمي.

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