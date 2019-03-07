2019/03/07 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ATeyJmOc2sc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشاهد حصرية لقناة العهد من الباغوز .. سقوط الخرافة) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشاهد حصرية لقناة العهد من الباغوز .. سقوط الخرافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).