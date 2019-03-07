2019/03/07 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6K_3Wy-TaNE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضيف #المربد.... الفنان ياس خضر وعشقه للبصرة #لقاء_مع_فنان) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ضيف #المربد.... الفنان ياس خضر وعشقه للبصرة #لقاء_مع_فنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).