2019/03/07 | 23:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اعتصامات اداريي الصحة .. ما ذاع حق ورائه مطالب بالمساومة) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: R8dDqxI6qjk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اعتصامات اداريي الصحة .. ما ذاع حق ورائه مطالب بالمساومة) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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