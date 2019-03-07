 رئيس ريال مدريد يهدد راموس بالاستغناء عنه

2019/03/07 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الخميس، أن قائد ريال مدريد سيرجيو راموس دخل في نقاش حاد مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز في غرفة ملابس الفريق بعد الخسارة 4-1 بملعبه أمام أياكس أمستردام يوم الثلاثاء الماضي ليودع دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقالت صحف أس وماركا والبايس عبر مواقعها على الإنترنت إن بيريز هدد بالاستغناء عن راموس أمام كل اللاعبين.

وأشارت التقارير إلى أن راموس أبلغ الرئيس بأنه مستعد للرحيل عن ريال مدريد، الذي لعب له منذ 2005، اذا دفع له بقية المستحقات المالية في عقده.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من ممثلي ريال مدريد وراموس.

وذكرت صحيفة أس أن بيريز أبلغ الفريق بعد الهزيمة في إياب دور 16 وهي الأثقل للنادي في مسابقة قارية بأن النتيجة “مخزية” مما أثار غضب راموس الذي غاب عن المباراة للإيقاف.

وأضافت الصحيفة أن بيريز هدد بإبعاد راموس عن الفريق ورد المدافع قائلا “ادفع لي وسأرحل.



بذلت كل ما لدي من أجل الشعار ومن أجل النادي ومن أجلك أنت”.

وبعد الخسارة 5-3 أمام أياكس في مجموع المباراتين عانى ريال مدريد من أسوأ خروج من دوري الأبطال منذ 2010 وانتهت هيمنته بعد التتويج باللقب ثلاث مرات متتالية.

كما لن ينافس نظريا على أي لقب في الأشهر الثلاثة المتبقية بالموسم عقب هزيمتين متتاليتين أمام برشلونة ليودع كأس الملك كما اتسع الفارق إلى 12 نقطة مع غريمه الأزلي في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني.

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