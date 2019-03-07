فوز ضياء السعدي بمنصب نقيب المحامين العراقيين

2019/03/07 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين فوز ضياء السعدي بمنصب النقيب بعد حصوله على اغلبية الاصوات.

وفاز السعدي بفارق يبلغ اكثر من الف و600 صوت عن اقرب المرشحين.





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