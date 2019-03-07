2019/03/07 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

أعلن نادي روما الإيطالي، عن إقالة أوزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفني للفريق، وذلك بعد الإقصاء من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي.

وكان روما قد خسر أمس الأربعاء (3-1) أمام بورتو على ملعب الفريق البرتغالي ليودع مسابقة التشامبيونز ليج، علمًا بأن لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بفوز الذئاب بالعاصمة الإيطالية (2-1).وتولى دي فرانشيسكو تدريب روما منذ عام 2017 ، وقاد الفريق في 87 مباراة، فاز في 46، وتعادل في 18 وخسر في 23 مباراة.ويبقى أكبر إنجازات دي فرانشيسكو مع نادي العاصمة هو الوصول لنصف نهائي دوري الأبطال بالموسم الماضي وودع البطولة حينها أمام ليفربول الإنجليزي بمجموع لقائين (7-6).ويحتل روما في مسابقة الدوري الإيطالي المركز الخامس برصيده 44 نقطة وذلك بعد مرور 26 جولة من منافسات الكالتشيو.وكان فريق الذئاب قد خرج أيضًا من مسابقة كأس إيطاليا بعد خسارة كارثية أمام فيورنتينا (7-1) في المباراة التي أقيمت ضمن ربع نهائي البطولة.





اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روما يقيل مدربه بعد خيبة دوري الأبطال) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روما يقيل مدربه بعد خيبة دوري الأبطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).