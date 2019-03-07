2019/03/07 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انسحاب رتل عسكري أمريكي جديد من الرقة باتجاه الحدود السورية العراقية

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