ائتمان المستهلكين بالولايات المتحدة ينمو بأكثر من التوقعات

2019/03/07 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: نما ائتمان المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال يناير الماضي، مع صعود الإئتمان المتجدد والغير متجدد.





وأظهرت بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الخميس، نمو الائتمان الاستهلاكي بالولايات المتحدة بنسبة 5.1% أو 17 مليار دولار على أساس سنوى في يناير الماضي، مقارنة مع نمو قدره 15.4 مليار دولار في ديسمبر السابق له.





وكانت توقعات المحللين تُشير إلى ارتفاع ائتمان المستهلكين الأمريكيين بنحو 16.4 مليار دولار خلال يناير الماضي.





وصعد الائتمان المتجدد والذي يشمل بطاقات الائتمان بنسبة 2.9% خلال يناير، مقابل صعود بلغ 1.1% في الشهر السابق له.





فيما ارتفع الائتمان غير المتجدد "قروض الطلاب والسيارات" بنحو 5.9% خلال يناير الماضي، مقابل زيادة بنفس النسبة في ديسمبر.





وبحلول الساعة 8:07 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.6% إلى 97.461.





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