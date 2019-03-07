محدث.. النفط يرتفع عند التسوية مع استمرار جهود خفض المعروض

2019/03/07 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الخميس مع إشارات حول تراجع إنتاج أوبك في ظل استمرار جهود المنظمة وحلفائها لخفض الإمدادات..





وأظهرت مسح لوكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس" أن أوبك خفضت إنتاجها النفط لأدنى مستوى في نحو 4 سنوات خلال الشهر الماضي عند 30.80 مليون برميل يومياً.





ولاتزال منظمة أوبك وروسيا مستمرين في عملية خفض الإنتاج وذلك بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، كما أن العقوبات الأمريكية المطبقة ضد بعض دول المنظمة (إيران وفنزويلا) تؤثر على وفرة المعروض.





وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أعلنت أمس زيادة المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في 1 مارس الجاري بمقدار 7.1 مليون برميل إلى 452.9 مليون برميل.





في حين استقر الإنتاج الأمريكي عند أعلى مستوى على الإطلاق في نفس الفترة وذلك عند مستوى 12.100 مليون برميل يومياً.





وعند التسوية، زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.8% عند 56.66 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 7:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.3% إلى 66.22 دولار للبرميل.





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