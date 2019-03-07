تحالف الفتح: لا يوجد اتفاق مع سائرون والقوى السياسية الأخرى على مرشحي الدفاع والداخلية

2019/03/07 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى تحالف الفتح وجود اتفاق مع سائرون على مرشحي حقيبتي الدفاع والداخلية.

وأكد النائب عن التحالف حامد الموسوي في تصريح، عدم وجود اتفاق سياسي لغاية الآن بين الفتح وسائرون والقوى السياسية الأخرى على تسمية شخصيات محددة لوزارتي الدفاع والداخلية، مبينا أن مرشحي الوزارات الأمنية يتغيرون في كل يوم بحسب تعبيره.

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