هادي العامري يثمن وقفة المرأة العراقية في الذود عن حمى ارض الوطن وتلبية نداء المرجعية

2019/03/07 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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هنئ رئيس تحالف الفتح هادي العامري المرأة العراقية وجميع نساء الامة العربية والاسلامية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة .

وقال العامري في بيان تلقته وكالة صدى ، انه ” نستذكر ما قدمته المرأة العزيزة في العراق من تضحيات جسام في القضايا المصيرية التي ألمّت بالوطن ومشاركتها جنبا إلى جنب أخيها الرجل في الوقوف بوجه التحديات وآخرها وقفتها المشرفة في الذود عن حمى أرض المقدسات وتلبية نداء المرجعية من خلال رفد جبهات الشرف بالزوج والأخ والإبن لإيقاف المد التكفيري الأسود ومشاركتها في العملية السياسية منذ 2003 لغاية الآن بنحو فاعل لتستكمل مشوار التضحيات التي سبقتها في العهد الديكتاتوري المباد” .

وطالب العامري مجلس النواب العراقي والحكومة إيلاء المرأة العراقية الاهتمام الكافي من خلال سن وتشريع قوانين منصفة تنهض بواقعها وترفع عنها الحيف والظلم الأسري والمجتمعي وتؤمن لها متطلبات العيش الكريم.

واضاف البيان :” نتمنى للجميع مزيدا من التقدم والازدهار والنجاح لتحقيق ما تصبو إليه المرأة من حياة حرة كريمة عزيزة متخذين من حياة الزهراء عليها السلام والحوراء زينب قدوة ومنهاجا في سيرتها الذاتية ”

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