2019/03/07 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / نادي رين الفرنسي يحقق فوزا ساحقا امام ارسنال الانكليزي

07/03/2019 23:10:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع / بغداد / متابعة

حقق نادي رين الفرنسي ، الخميس ، فوزاً هاماً للغاية أمام آرسنال الإنجليزي، في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.





وسجل أليكس أيوبي هدفاً في بداية المباراة، جعل آرسنال في المقدمة بعد خطأ دفاعي للفريق الفرنسي، قبل أن يتعرض زميله سوكراتيس للطرد في الدقيقة 41.

سوكراتيس تعرض للطرد، بعدما تسبب في مخالفة على حدود منطقة الجزاء، نفذها بنيامين بوريجايد ليسجل التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 42.

شوط أول انتهى بالتعادل 1/1، لكن في الشوط الثاني تغير كل شئ، خاصةً وعند الدقيقة 65 بعد تمريرة قوية من الجبهة اليمنى حولها مونريال لهدف ثاني لفريق رين في مرماه بالخطأ.

في الدقيقة 88، ظهر اسمايلا سار من تحت الأرض برأسية قوية سكنت سباك بيتر تشيك، لتعلن عن الهدف الثالث لأصحاب الأرض.

ويحتاج آرسنال الفوز اياباً بثنائية نظيفة من أجل التأهل إلى الدور المقبل، الوضع الذي قد يكون صعباً في ظل غياب سوكراتيس بجانب لاكازيت الموقوف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / نادي رين الفرنسي يحقق فوزا ساحقا امام ارسنال الانكليزي) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / نادي رين الفرنسي يحقق فوزا ساحقا امام ارسنال الانكليزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).