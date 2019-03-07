اذربيجان تسلم تركيا مقاتلا كورديا مطلوب دوليا

2019/03/07 | 23:34

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شفق نيوز/ قرر القضاء الأذري، الخميس، تسليم عضوا بمنظمة "بي كا كا" إلى تركيا، كان موقوفًا لدى باكو.وقضت المحكمة الجزائية في العاصمة باكو، بتسليم أنقرة عنصر بالتنظيم الكوردي يحمل الجنسية التركية يدعى "أوزغور دومان".وتتهم أنقرة دومان (29 عاما) بالانتماء لمنظمة "بي كا كا"، وامتلاك مواد متفجرة.وأفادت مصادر أمنية للأناضول، أن دومان هرب إلى جورجيا ومنها إلى أذربيجان، عقب إصدار السلطات التركية أمرا بالقبض عليه.وبعد دخوله أراضي أذربيجان تقدم دومان بطلب لمكتب الهجرة، أوضح فيه أنه فقد وثائقه الشخصية، وأنه مواطن سوري.



بحسب الاناضول.ولاحقا اكتشفت السلطات الأذرية تقديم دومان معلومات كاذبة، وبدأت التحقيق معه ثم إحالته إلى القضاء، قبل أن يتقرر تسليمه إلى تركيا التي كانت قد أصدرت بحقه وثيقة بحث دولية.

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