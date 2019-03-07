الموانئ العراقية تستقبل 7 بواخر تجارية بحمولات مختلفة

2019/03/07 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استقبلت الشركة العامة للموانئ العراقية ، الخميس ، سبع بواخر تجارية بحملات مختلفة على ارصفة مينائي أم قصر الشمالي والجنوبي.وقال مدير عام الشركة المهندس صفاء عبد الحسين في بيان تلقته وكالة صدى، إنه “بتوجيه وزير النقل عبدالله لعيبي استقبلت الموانئ الباخرة (SEVGI) وتحمل 1852طن انابيب رست على رصيف 19 والباخرة (NORDSPRING) والتي تحمل 374 حاوية رست على رصيف 20 والباخرة (JABAL ALI/3) تحمل 287 سيارة + 563 طن حمولة متنوعة رست على رصيف 21 وكذلك الباخرة (DAPHNE) تحمل 291 حاوية رست على رصيف 27 في ميناء ام قصر الشمالي”.وأضاف عبد الحسين، “أما ميناء أم قصر الجنوبي فقد استقبل الباخرة (BARGE/DC-11) وتحمل 6708 طن كلنكر رست على رصيف 5 والباخرة (XPRESS KANGCHENJUNGA ) وتحمل 870 حاوية رست على رصيف 6 والباخرة (BARGE/SOUGAND-1) وتحمل 11000 طن كلنكر رست على رصيف 7”.





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