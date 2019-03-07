2019/03/07 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عاد العراقي أحمد إبراهيم قلب دفاع العربي القطري، للمشاركة في تدريبات الفريق، بعد شفائه من الإصابة التي أبعدته عن المواجهة الماضية أمام الشحانية، التي فاز بها العربي بنتيجة 3 / 2.

وكان إبراهيم قد تعرض لإصابة بكسر في أنفه وغاب بسببه عن اللقاء الأخير وخضع لعلاج مكثف من جانب الجهاز الطبي للعربي وذلك لتجهيزه ليكون مع الفريق يوم الجمعة 15 مارس / آذار الجاري أمام الغرافة في الجولة الـ19 من دوري نجوم قطر.ويمثل أحمد إبراهيم قوة كبيرة بدفاع فريق العربي، ويعتمد عليه المدرب هيمير هالجريمسون للعب بصورة أساسية في المباريات المقبلة.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحمد إبراهيم يعزز صفوف العربي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحمد إبراهيم يعزز صفوف العربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).