وطني الشاطئية يقفز ١١ مركزاً في التصنيف الدولي

2019/03/07 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} قفز منتخبنا الوطني بكرة القدم الشاطئية ١١ مركزا في التصنيف الشهري للمنتخبات الوطنية الذي صدر اليوم الخميس من قبل الاتحاد الدولي لشهر آذار الماضي باحتلاله المركز ال ٦٩ بعد ان كان في الترتيب ال ٨٠ الشهر الماضي في حين احتل المركز ١٣ اسيويا قبل خوض مباراته امام ايران غدا الجمعة.

وذكر بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم ، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" حسب الموقع الدولي للكرة الشاطئية ان المباريات الودية الثلاث التي خاضها منتخبنا امام لبنان كان لها صدى كبير في تغيير ترتيب الاسود حيث حققوا فوزين وخسرو بواحدة ، وأشار الموقع الى ان العراق كان في رحلة جميلة في بيروت مع مدربه الإيراني كريم مقدم الذي قاد الاسود الى فوزين حرك بهما الترتيب ألدي بقى ساكنا في المقدمة".وشار الى انه" لم تشهد المراكز العشر الاولى اَي تغيير يذكر بمحافظة البرازيل على تصدرها للقائمة في المركز الاول وجاءت ايران بالمركز الثاني والبرتغال المركز الثالث وروسيا رابعا وإيطاليا خامسا وتاهيتي بالمركز السادس والباراغواي سابعا وسويسرا ثامنا وإسبانيا تاسعا والسنغال عاشرا".انتهى

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