ريال مدريد يكشف حجم إصابة فاسكيز وكارفاخال

2019/03/07 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلكشف نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، عن حجم الإصابة التي تعرض لها ثنائي الفريق الأول لكرة القدم داني كارفاخال ولوكاس فاسكيز. ووفقًا لبيان منشور على موقع النادي الإليكتروني، "بعد الفحوصات التي خضع لها لاعبنا داني كارفاخال اليوم في مركز الخدمات الطبية التابع لريال مدريد ، ظهر أنه يعاني من كسر من الدرجة الثانية في عظمة الفخذ الأيمن". وأضاف البيان "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا لوكاس فاسكيز من قبل مركز خدمات ريال مدريد الطبية، تم تشخيص حالته بأنه مصاب بتمزق من الدرجة الاولى في منطقة الفخذ الأيسر".ورغم أن النادي لم يكشف عن مدة غيابهما عن الملاعب إلا أن وسائل الإعلام الإسبانية أشارت إلى أنهما سيغيبان عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع. وكان قد شعر الدولي الإسباني داني كارفاخال الذي يبلغ من العمر 27 عاماً، بألم شديد للغاية في فخذه الأيمن عقب الخسارة الكارثية من نادي أياكس أمستردام الهولندي على ملعب سانتياجو برنابيو. فيما تعرض فاسكيز للإصابة ليتم استبداله والدفع بالويلزي غاريث بايل في الدقيقة 29 من زمن لقاء أياكس في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

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