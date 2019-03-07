الحزب الحاكم في الجزائر يبحث سيناريوهات التهدئة

2019/03/07 | 23:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الكاتبة الصحفية الجزائرية آسيا شلبي، إن هناك محاولات جارية في جبهة التحرير الوطني وأحزاب موالية للنظام من أجل امتصاص غضب الشارع.

وأضافت أن هناك تسريبات تشير إلى تغييرات مقبلة قد تطال الحكومة وقيادات الحزب الحاكم.

وأشارت آسيا شلبي إلى أن هذه السيناريوهات لم تعد مرضية لطموحات الشارع الجزائري الذي لم يعد ينصت للمعارضة أو أنصار السلطة.

وأكدت الصحفية الجزائرية صعوبة السيطرة على الشارع في هذه المرحلة قائلة “الجزائر في مرحلة حساسة وكل شئ بات متوقعا الآن”.

وطالبت قوى من المعارضة الجزائرية باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وإلغاء الانتخابات الرئاسية، حرصا على أمن البلاد.

كما شدد معارضون اليوم الخميس على رفضهم لأي تدخل خارجي في شئون الجزائر الداخلية.ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية رسالة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة اليوم أشاد فيها بالطابع السلمي للمسيرات الاحتجاجية.

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