الحشد الشعبي:اعتداء مخمور لن يثنينا عن مطاردة خلايا الارهاب والنيل منها

2019/03/07 | 23:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت هيئة الحشد الشعبي اليوم الخميس، ان اعتداء مخمور لن يثني قوات الحشد والاجهزة الامنية عن مطاردة خلايا الارهاب والنيل من فلوله وتطهير اراضي البلاد من دنسهم واجرامهم.

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