بالفيديو... أول لقطات من حريق

2019/03/08 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت تقارير إخبارية مصرية، مساء اليوم الثلاثاء 7 مارس/آذار، أول لقطات من داخل حريق في أحد المراكب النيلية على كورنيش المعادي في العاصمة القاهرة.

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