المبعوث الأمريكي: الولايات المتحدة لا تخطط للتدخل العسكري في فنزويلا

2019/03/08 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى فنزويلا، إليوت أبرامز، اليوم الخميس، أنه ليس لدى الولايات المتحدة خططاً للتدخل العسكري في فنزويلا.

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