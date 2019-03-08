2019/03/08 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف 100 فنان وفنانة من نجوم هوليوود بتعرضهم لنوع من أنواع التحرش، ولو بحده الأدنى ككلمات الغزل والملاطفة، وذلك ضمن فيلم "هذا يغير كل شيء" الذي تناول قضية التمييز ضد المرأة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("هذا يغير كل شيء"... اعترافات فناني هوليوود بالتعرض للتحرش) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("هذا يغير كل شيء"... اعترافات فناني هوليوود بالتعرض للتحرش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).