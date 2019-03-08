وزير الإعلام اليمني: ميليشيا الحوثي تنفذ إبادة جماعية شمالي البلاد

2019/03/08 | 00:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الخميس، من جرائم إبادة جماعية ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق اليمنيين في قرى مديرية كشر حجور بمحافظة حجة شمال غربي البلاد.

وقال إن العالم سيفيق من غفلته على مأساة إنسانية كارثية هي الأكبر في اليمن تذكرنا بجرائم الإبادة الجماعية التي تعرض لها اليزيديين على يد تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح الإرياني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ميليشيا الحوثي كثفت من هجماتها على قرى المديرية وقصفت بالصواريخ الباليستية وبالدبابات والمدفعية ومختلف أنواع الأسلحة بشكل هستيري وعشوائي باتجاه منازل ومزارع المواطنين والمدارس والمساجد في قرى العبيسة.

وأشار إلى أن المعلومات الميدانية تؤكد سقوط مئات المدنيين بين قتيل وجريح جراء هذا القصف البربري.

ولفت إلى أن هذه الجرائم تأتي في ظل حصار خانق تفرضه الميليشيا على المديرية وقطع الإمدادات، وموجة نزوح وتهجير داخلي هي الأكبر في تاريخ اليمن.

واستغرب الإرياني صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوث الخاص لليمن عن هذه المذبحة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في قرى حجور من قصف عشوائي وقتل للنساء والأطفال بدم بارد.

وقال “تقتل ميليشيا الحوثي المواطنين العزل بدون رحمة وتتعمد تفخيخ البنية السياسية والاجتماعية وخلق صراعات سيدفع ثمنها اليمنين لعقود قادمة من ثارات بين القبائل والأسر اليمنية”.

وأشار الإرياني إلى أن صمت العالم ومنظمات حقوق الإنسان على هذه المجازر الإرهابية التي ترتكبها الميليشيا منذ شهرين في حجور أمر صادم ومروع ووصمة عار في جبين العالم.

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