2019/03/08 | 00:14

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النواب الديمقراطيون يقررون عدم ذكر إلهان عمر في قرار مرتقب بشأن معاداة السامية

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