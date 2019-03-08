ترامب يخطئ في اسم رئيس شركة

2019/03/08 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخطأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اسم تيم كوك، رئيس شركة التكنولوجيا الأمريكية "أبل"، وهي اللقطة التي حازت على اهتمام العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

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