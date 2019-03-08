نورية الخليفي تعلن إطلاق فض فض يوم غد الجمعة

2019/03/08 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت الفنانة المغربية الشابة نوريه الخليفي أنها تستعد لإطلاق أغنيتها فض فض يوم غد الجمعة .

وقالت الفنانة المغربية ان يوم غد الجمعة سيتم إطلاق اغنية فض فض بعد الانتهاء من جميع التحضيرات اللازمة لاطلاقها وأضافت ان الاغنية فض فض من كتابة اشرف محمد أديب وتلحين رضوان الديري وتوزيع رشيد محمد علي مبينة ان الاغنية تم تسجيلها في المغرب .معربة عن املها أن تنال الاغنية اعجاب الجمهور .



ومن الجدير بالذكر ان نورية الخليفي ” بدأت مشوارها الفني عبر مشاركتها في عدة أفلام مغربية ومسلسلات خليجية، قبل أن تدخل مجال الغناء من خلال طرح أغنية (تيرمينادو )العام الماضي

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