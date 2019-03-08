2019/03/08 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مقتل جندي بهجوم مسلح في الطارمية ...الجيش يشن حملة دهم وتفتيش بحثا عن المنفذين

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