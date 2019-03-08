2019/03/08 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند نهاية تعاملات اليوم الخميس، ليفقد "داو جونز" 200 نقطة، مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي عقب اجتماع البنك المركزي الأوروبي.





وقاد قطاعا المالية والسلع الكمالية تراجع "وول ستريت"، كما كان سهم "كاتربيلر" أكبر الخاسرين في المؤشر الصناعي "داو جونز".





وخفض البنك المركزي الأوروبي تقديرات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو إلى 1.1% في 2019 مقارنة مع 1.7% في التقديرات السابقة، محذراً من تزايد المخاطرعلى اقتصاد أوروبا.





كما قرر المركزي الأوروبي عزمه البدء بجولة جديدة بشأن تمويلات رخيصة طويلة الأجل للبنوك، مؤجلاً أي احتمالات لرفع معدل الفائدة قبل نهاية العام الحالي على الأقل.





وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت إنتاجية العمل بالولايات المتحدة أعلى مستوى في 3 سنوات.





وعند نهاية التعاملات، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.8% إلى 25473.2 نقطة، ليفقد 200 نقطة.





كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.8% مسجلاً 2784.9 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنحو 1.1% إلى 7421.4 نقطة.





وبحلول الساعة 9:06 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.8% إلى 97.674.





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