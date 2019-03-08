2019/03/08 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قالت حفيدة مؤسس شركة "والت ديزني" إن الرؤساء التنفيذيين في الشركات الأمريكية يتقاضون أجوراً مبالغاً فيها.





وأضافت "أبيجيل ديزني" حفيدة "والت ديزني في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي"، اليوم الخميس،"إذا كان راتب الرئيس التنفيذي يعادل هو 700 أو 600 أو 500 مرة متوسط أجور العاملين، فلا يوجد أحد على وجه الأرض يستحق ذلك".





وفي يوم الإثنين الماضي، وافق "بوب إيجر" الرئيس التنفيذي لشركة ديزني على عقد تعويضات جديد يخفض الحد الأقصى لأجره السنوي المحتمل بمقدار 13.5 مليون دولار، بعد أن تلقى مكافآة 65.6 مليون دولار عن أدائه العام الماضي.





ولطالما كانت ديزني داعمةً لتخفيض رواتب الرؤساء التنفيذيين وفرض الضرائب أكثر على الأغنياء، حيث ووقّعت على وثيقة مع حوالي 200 شخص آخر من المليونيرات الذين يعيشون في نيويورك الشهر الماضي، وطلبوا من المشرعين إدخال "ضريبة الأثرياء" على الأسر التي تربح أكثر من 5 ملايين دولار للمساعدة في تمويل الإسكان والبنية التحتية وغيرها.





وأوضحت "ديزني": أن مشكلة زيادة رواتب الرؤساء التنفيذيين في الشركات الأمريكية تكمن في وجود تفضيل للأشخاص الذين تراكمت لديهم ثروة هائلة".





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