محدث.. اليورو يتهاوى 1% مقابل الدولار عند أدنى مستوى بـ22شهراً

2019/03/08 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: واصل اليورو خسائره الحادة مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، ليسجل أدنى مستوى أمام الدولار في نحو 22 شهراً، بعد تصريحات المركزي الأوروبي.





وأعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم تأجيل موعد بدء زيادة معدل الفائدة حتى نهاية العام الحالي على الأقل مقابل التوقعات السابقة والتي كانت تشير إلى عدم رفع الفائدة حتى صيف 2019.





كما خفض المركزي الأوروبي تقديرات النمو الاقتصادي والتضخم للعامين الجاري والمقبل.





ومن جانبه ذكر ماريو دراجي رئيس المركزي الأوروبي أن المخاطر المحيطة بالتوقعات الاقتصادية لا تزال مائلة إلى الاتجاه الهابط نتيجة لعدم اليقين الجيوسياسي.





وبحلول الساعة 8:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 1.1% إلى 1.1184 دولار، مسجلاً أدنى مستوى منذ مايو 2017

وكان اليورو صعد أعلى مستوى 1.13 دولار قبيل الإعلان عن قرار المركزي الأوروبي.





وخلال نفس الفترة، هبطت العملة الأوروبية الموحدة مقابل نظيرتها اليابانية بنحو 1.3% ليتراجع اليورو إلى 124.82 ين.





في حين تراجع اليورو أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.3% عند 0.8554 إسترليني بينما انخفض أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.4% إلى 1.1318 فرنك.





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