مصر.. السيطرة على حريق في مركب نيلي بكورنيش القاهرة

2019/03/08 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مراسل الغد من القاهرة، اليوم الخميس، بأن قوات الحماية المدنية المصرية نجحت في السيطرة على حريق اندلع في مركب نيلي على الكورنيش بمنطقة المعادي، دون وقوع خسائر بشرية.

وأضاف مراسلنا أن السلطات المصرية دفعت بقوات الحماية المدنية التي أنهت الحريق في أقل من ساعة.

حريق مركب كورنيش المعادي انهاردة ..



6 عربيات مطافي غير اللي كانوا جاين لسه pic.twitter.com/DT59g4RAeZ

— Seddek (@SeddekMohamed) March 7, 2019

وأوضح أن الحريق قد شب في مركب نيلي خارج الخدمة في منطقة كورنيش المعادي التي تنطلق منها الرحلات النيلية بالقاهرة.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه، بينما لم يسفر الحادث عن خسائر بشرية، واقتصر على احتراق المركب.

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