سيتم تعين ارسين فينجر رئيسا للتطوير الفني في الاتحاد الدولي لكرة القدم

2019/03/08 | 00:40

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لو باريسيان : ارسين فينجر سيتم تعيينه رئيسا للتطوير الفني في

الاتحاد الدولي لكرة القدم، هذا المنصب سيجعله مستشاراً خاصاً للرئيس

جياني إنفانتينو

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