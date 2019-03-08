2019/03/08 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ريال مدريد سيقوم بإقالة سولاري وتعيين جوزيه مورينهو مُدرباً للفريق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد سيقوم بإقالة سولاري وتعيين جوزيه مورينهو مُدرباً للفريق) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد سيقوم بإقالة سولاري وتعيين جوزيه مورينهو مُدرباً للفريق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).