2019/03/08 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن واشنطن تلاحظ نشاطا في منصة الإطلاق "سوهي" في كوريا الشمالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الأمريكية: نلاحظ نشاطا في منصة الإطلاق "سوهي" في كوريا الشمالية) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الأمريكية: نلاحظ نشاطا في منصة الإطلاق "سوهي" في كوريا الشمالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).