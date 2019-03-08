2019/03/08 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية الأمريكية: إدارة ترامب لا تدعم قضية نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية بالتسلسل فالجميع ينتظر نزع السلاح بشكل كامل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الأمريكية: إدارة ترامب لا تدعم قضية نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية بالتسلسل) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الأمريكية: إدارة ترامب لا تدعم قضية نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية بالتسلسل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).