2019/03/08 | 01:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XaF7n4H5hLw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اني غشيت ونجحت وصرت محامي هسة !!) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اني غشيت ونجحت وصرت محامي هسة !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).